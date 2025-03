GdS – “Palermo, sfatare il tabù Ferraris: i rosa sfidano la storia”

La sfida del Ferraris rappresenta da tanto tempo un tabu per il Palermo che oggi proverà a sfatarlo. Lo riporta il Giornale di Sicilia che spiega come i rosa non trovino la vittoria in esterna con la Samp in B dal lontano 2001.

Nelle ultime due sfide nello stadio genoano casa il Palermo ha perso senza riuscire a segnare neanche un gol. Prima, a febbraio 2023, la batosta per 2-0 col Genoa; poi, l’1-0 della Samp di novembre.

Anche in serie A la situazione non è delle migliori. Negli ultimi sei confronti con le genovesi è arrivata una sola vittoria a cavallo tra il 2014 e il 2017: si tratta del 3-4 col Genoa di dicembre 2016.