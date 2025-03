Sampdoria – Palermo in tv e streaming: c’è la diretta gratis, canale, orario / Serie B

Il Palermo, reduce da due vittorie consecutive, cerca il tre in casa della Sampdoria, che però ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone calde ed è in crescita. Calcio d’inizio alle ore 17.15 di oggi, sabato 8 marzo. Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming? Per l’occasione c’è la diretta gratis.

INFO TV E STREAMING SAMPDORIA – PALERMO: C’È LA DIRETTA GRATIS, CANALE, LINK

La partita è trasmessa in streaming da DAZN (QUI il link), la piattaforma che ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere il campionato di Serie B. Per l’occasione è prevista la diretta gratis: i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

La gara si potrà seguire anche su LaB Channel, il canale della Serie B visibile su Amazon Prime Video. Come abbonarsi a LaB Channel? Gli abbonati a Prime Video possono attivare un’offerta speciale per un nuovo canale a 4,99 euro per i primi tre mesi, con un costo successivo di 9,99 euro. I non iscritti pagheranno subito la tariffa piena. Per abbonarsi, basta accedere alla sezione “Iscrizioni” sulla homepage di Prime Video, selezionare il canale desiderato e cliccare su “Iscriviti subito”, completando poi il pagamento con i dati richiesti.





COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE

Per vedere lo streaming su una tv serve una smart tv connessa a internet, una console supportata oppure un decoder Sky Q. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.