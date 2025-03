Palermo, il miglior attacco è… la difesa: la vittoria passa dalle “porte inviolate”

Il Palermo fa della difesa il suo miglior… attacco. I rosanero escono dai confronti con Cosenza e Brescia con qualche certezza in più ma anche con la consapevolezza che nella maggior parte dei casi in cui non prende gol riesce a vincere la partita. Al contrario, quando i rosa subiscono anche una sola rete, la strada si fa ripida.

I numeri tornano a sorridere

La ritrovata compattezza negli ultimi due incontri ha permesso al Palermo di portare a casa 6 punti importantissimi: delle 10 vittorie raggiunte in questa stagione di Serie B, in ben 8 casi gli uomini di Dionisi hanno mantenuto la porta inviolata. Le uniche volte in cui i rosa hanno vinto pur subendo gol sono state in trasferta contro Juve Stabia e Sudtirol. Solamente in due casi il Palermo pur non subendo gol non è riuscito a vincere, in casa contro il Cesena e a Mantova.

Le statistiche sulla difesa del Palermo vanno dunque di pari passo con l’andamento in classifica: appena poche settimane fa si parlava di una squadra vicina allo sbando, colpevole di aver preso 8 gol in 4 partite (precisamente 2 a partita) e di aver raccolto appena due punti. Quel trend aveva portato i rosa addirittura all’undicesimo posto, facendoli passare dalla seconda alla sesta miglior difesa. Adesso il Palermo ha la quarta miglior retroguardia con 27 gol subiti (meglio hanno fatto Spezia, Pisa e Sassuolo) ma nel 2025 è già a 4 vittorie senza subire reti.





Continuità difficile tra scelte, squalifiche e infortuni

Per Dionisi adesso è arrivato il momento di cercare una continuità difensiva: la partita col Brescia, molto più che quella con il Cosenza dove i rosa hanno sofferto molto nel primo tempo e sono stati salvati da un super Audero, può rappresenterà uno spartiacque. Sarà difficile mantenere la solidità se il tecnico sarà costretto per l’ennesima volta a cambiare l’assetto: la squalifica di Ceccaroni potrebbe riportare Blin al centro della difesa (non di certo impeccabile a Cosenza), spostando Magnani al centro-sinistra. I rosa hanno però giocato le loro partite migliori con il neoacquisto dal Verona come perno centrale, quindi rimane un opzione il rientro di Nikolaou come “braccetto” di sinistra.

Contro la Sampdoria il Palermo si troverà al solito bivio: i rosa cercano la terza vittoria consecutiva che non è mai arrivata in questo campionato ma anche la terza partita consecutiva senza subire gol (come si è potuto evincere non c’è l’una senza l’altra). Tutte le altre volte in cui i rosa si sono trovati in questa situazione non sono mai riusciti a uscirne vincenti.

LEGGI ANCHE

PALERMO, VOGLIA DI GIOIRE

SAMPDORIA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI