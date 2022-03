MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Una possibilità per rilanciarsi. Questo ciò che potrebbe attendersi Andrea Silipo, il numero 10 del Palermo che dall’arrivo di Baldini è stato usato col contagocce. Solo 105 minuti in campo e mai titolare.

Solo lui e Fella non hanno ancora trovato posto dal primo minuto col tecnico di Massa. Questa l’analisi di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia. Nell’era Filippi era acclamato dal pubblico e il 4-2-3-1 sembrava disegnato per lui.

Invece la sua possibilità potrebbe arrivare a Pagani. Baldini nel suo sfogo aveva puntato il dito su alcuni giovani per l’atteggiamento. Che sia Silipo il ragazzo “con le mani in tasca” mentre gli altri si riscaldavano? Solo ipotesi. Baldini intanto lo ha provato per tre giorni di fila con Valente e Luperini.

