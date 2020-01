“Un gol e tanta sofferenza”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la cronaca, le pagelle e i commenti di Marina di Ragusa – Palermo, con i rosanero che vincono ancora in trasferta, ma non chiudono la partita e nel finale rischiano grosso. E Pergolizzi nel post partita bacchetta i suoi.

La cronaca è affidata a Carlo Brandaleone, che parla di vittoria “nel segno della tradizione”: “La sesta vittoria esterna col risultato di 1-0 consente al Palermo di mantenere 5 punti di vantaggio sul Savoia, fa felici gli oltre mille fans rosa che hanno riempito lo stadio Aldo Campo con non accadeva da anni e conferma che sarà un finale di stagione difficile. Qualcuno dice che le vittorie sofferte sono le più belle, ma ieri di bello si è visto davvero poco e (proprio nel segno della tradizione) la partita farà discutere”.

Farà discutere per il gol assegnato a Sforzini e per il presunto rigore su Baldeh (motivo di proteste del Marina) ma anche perché il Palermo non è riuscito a chiudere la partita, a dare la mazzata all’avversario, tenendo così fino all’ultimo la partita in bilico. Con Pergolizzi che che ha cercato in tutti i modi di trovare l’assetto giusto. Alcuni protagonisti dell’andata sono calati, ma si comincia a sentire soprattutto l’assenza di Doda e Vaccaro, che domenica prossima sarà acuita dalla squalifica di Martinelli: Pergolizzi quasi certamente sarà costretto a inserire un centrocampista in più e passare al 4-3-1-2. E le uniche opzioni sono Langella a destra e Crivello a sinistra.

