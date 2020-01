“Palermo, Sforzini di forza”. La Gazzetta dello Sport edizione Sicilia sceglie un gioco di parole per parlare dei rosanero e della vittoria sul campo del Marina di Ragusa, con la cronaca, il commento, le pagelle, i risultati di giornata e le voci dei protagonisti (con un Pergolizzi “arrabbiatissimo” per la prestazione).

—-> PALERMO, CI PENSA NANDO. LE PAGELLE DI AMENTA E FERRARA

Fabrizio Vitale analizza così la partita dello stadio “Aldo Campo” definendola una vittoria secondo copione: “Ancora una volta di misura, la settima in trasferta, ma con i soliti limiti nel finale. Perché il Palermo, oltre al gol pesante di Sforzini, al terzo centro stagionale, ha evidenziato la consueta sofferenza, dal vantaggio in poi. Il Marina di Ragusa ha venduto cara la pelle, un motivo in più per dare un peso specifico notevole a questa vittoria che consente ai rosanero di restare a +5 sul Savoia”.

E Pergolizzi (al di là della soddisfazione per i 3 punti conquistati non si nasconde: “Dobbiamo lavorare sui noi stessi. Ho visto delle finezze che non vanno fatte”. Di spalla invece in evidenza i risultati di giornata con il Savoia che resta a -5, un FC Messina sempre più lanciato al terzo posto e un Troina che prova a tenere il passo.

LEGGI ANCHE

MARINA DI RAGUSA – PALERMO, GLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

PERGOLIZZI: “SONO ARRABBIATISSIMO”

MARTINELLI, CHE INGENUITA’. SARA’ SQUALIFICATO