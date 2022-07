MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Palermo, Valente trova il… Paradiso: Finalmente in B, ora mi diverto”. Questo il titolo principale scelto dal Giornale di Sicilia per la doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero, che dà risalto alle parole del centrocampista in conferenza stampa (nel giorno del ritorno in Sicilia di Brunori) per poi approfondire i temi di mercato e l’esito del sorteggio del calendario di Serie B (che vedrà i rosanero esordire in casa contro il Perugia).

Giovanni Di Marco riporta parole e sensazioni di Nicola Valente: “Più determinato e battagliero di prima. Per Nicola Valente, il Palermo sembra essere diventato una ragione di vita. I colori rosanero gli sono entrati nel sangue, i tifosi lo amano, la città è diventata la sua seconda casa, anche perché la figlia (Stella) è nata qui”.

Sempre Di Marco introduce il calendario della prossima stagione di Serie B: “L’inizio di campionato non è dei più tremendi, almeno sulla carta. L’ultima giornata invece, fissata per il 19 maggio, il Palermo riceverà il Brescia”. A Bari la prima trasferta (seconda giornata); alla 6a il primo ‘rendez-vous’ con il Frosinone, allo Stirpe.

