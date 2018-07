“Il futuro del Palermo, prima di passare dal campo, passa dai tribunali“. Così scrive Benedetto Giardina nelle colonne del Giornale del Sicilia per sintetizzare la situazione del club rosanero, che aspetta di conoscere la categoria nella quale giocherà la prossima stagione.

Oggi, però, si valuta pure il dissequestro dei beni di Zamparini di oltre un milione. Sarà il Tribunale del Riesame a discuterne ma è possibile che il collegio decida di valutare nei prossimi giorni se confermare oppure no il sequestro.

Per quanto riguarda il “caso Parma“, la Procura Federale presenterà richieste pesanti in termini di penalizzazioni per il club emiliano: basterebbero due punti di penalità (da scontare nello scorso campionato) per escludere il Parma dalla prossima Serie A. Il Palermo spera ma il Venezia segue con attenzione la vicenda.

Rischia grosso anche il Chievo, deferito per presunte plusvalenze fittizie; in questo caso, è il Crotone a sperare nel ripescaggio. “Il Palermo incrocia le dita: da questi ribaltoni può venir fuori un’insperata promozione in A”.