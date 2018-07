Rino Foschi, tra un viaggio e l’altro, sta cercando di piazzare diversi colpi sia in entrata che in uscita. In attesa di conoscere gli sviluppi riguardanti il “caso Parma”, il direttore dell’area tecnica è in arrivo a Bergamo per trattare due giovani di proprietà dell’Atalanta, Pessina e Haas, entrambi centrocampisti.

Foschi avrà più libertà di movimento grazie anche alla cessione, ora ufficiale, di Coronado allo Sharjah. Dopo un lungo tira e molla, l’affare si è chiuso e l’ex numero 10 del Palermo ha firmato. Alla società rosanero entrano 6 milioni di euro.

Nelle trattative con l’Atalanta rimane caldo anche il nome di Luca Vido. L’attaccante, però, è vicinissimo al Perugia; in questo modo il Palermo potrebbe fiondarsi su Di Carmine, liberato dall’arrivo del giovane talento ex Cittadella. La pista più concreta, però, è quella che porta a Puscas che andrebbe a sostituire Nestorovski. Foschi proverà a inserire il macedone nei discorsi con i bergamaschi.

Per Salvi e Brignoli manca solo la firma sui contratti, entrambi sono attesi in ritiro nei prossimi giorni. Chi lascerà Sappada è invece Jajalo, sempre più vicino all’Aek Atene. Come scrive il Giornale di Sicilia, Foschi vuole tirare sul prezzo e cedere il giocatore a una somma congrua.

Anche Chochev è sul piede di partenza. Se Foschi dovesse chiudere per Pessina, il bulgaro potrebbe liberarsi anche se Zamparini non sembra disposto a lasciarlo andare. Il terzo portiere dovrebbe essere Marson e non Alastra, in procinto di firmare con la Casertana.