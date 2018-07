“Il picciotto saluta Palermo”. Questo il titolo scelto per riportare la notizia della prima cessione di peso del mercato rosanero: Nino La Gumina si trasferisce all’Empoli e lascia Palermo e la Sicilia, 11 anni dopo il suo ingresso nel settore giovanile tra i pulcini, diventando il prodotto del vivaio rosanero più costoso di sempre nonché l’acquisto più costoso di sempre per il club toscano.

Come riporta Benedetto Giardina, quella di La Gumina è stata una lunga gavetta in cui ha lavorato per superare le perplessità iniziali, le difficoltà a trovare un ruolo definito e le poche prospettive (secondo gli osservatori) al tempo degli allievi; tutto questo prima della chiamata in Primavera di Baccin e Bosi e l’esordio in Serie A nel Palermo di Iachini e con un partner d’attacco come Gilardino.

La storia dunque si conclude così, dopo un anno che lo ha visto consacrarsi con un 12 gol segnati (quasi tutti nel finale di stagione, con una promozione sfiorata). Alla fine è stata l’Empoli a spuntarla, cogliendo al volo la rottura tra Foschi e la Sampdoria che alla fine (si legge) avrebbe tirato troppo la corda dalla propria parte in termini di prezzo. E poi alle spalle dei toscani c’è la Juve, che ha tentato anche un inserimento in extremis.

Dal sogno di riportare in A il Palermo all’avere garantito grossa parte del tesoretto di Foschi (servono in totale 15-20 milioni). Ora il Palermo punta ad altre cessioni e ai primi acquisti: Coronado riflette sul suo futuro, ma è tentato dal trasferimento a Dubai, dove gli viene offerto un quadriennale da 1,2 milioni a stagione, mentre il Palermo si è già accordato con lo Sharjah per 6 milioni. Torino, Parma e Frosinone seguono Rispoli, mentre Brignoli può firmare entro martedì. Stallo per Fossati e Dawidowicz, alte le richieste dell’Inter per Puscas.

