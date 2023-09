MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo, oltre ad aver cambiato modulo e interpreti in campo, ha cambiato anche modo di giocare. Lo ha fatto soprattutto nell’impostazione del gioco dal basso, dove rispetto all’anno scorso non è più Pigliacelli l’unico “protagonista”.

Nelle prime uscite stagionali, come riporta il ‘Giornale di Sicilia’, il giocatore che ha toccato più palloni è stato Lucioni. Per lui quasi 200 passaggi e con una percentuale di riuscita superiore al 90%.

L’esperto difensore si prende la responsabilità di impostare dal basso per togliere questo compito a Pigliacelli, che così non deve rischiare come nella scorsa stagione (in cui infatti sono arrivati un paio di errori che sono costati il gol).

