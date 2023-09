MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Saranno tanti i tifosi rosanero ad Ascoli, ma il settore ospiti del ‘Del Duca’ non sarà comunque sold out. Al momento, come riporta il ‘Giornale di Sicilia’, sono stati venduti circa 420 biglietti per la trasferta del Palermo: circa la metà della capienza massima della tribuna dedicata agli ospiti.

Il settore di Ascoli, infatti, può ospitare fino ad un massimo di 900 tifosi. Un totale complicato da raggiungere, soprattutto per chi arriva da Palermo e deve sostenere una trasferta molto complicata dal punto di vista logistico.

Il numero di tifosi che sarà presente sabato pomeriggio per il match, che potrà ancora aumentare dato che la vendita chiude nella serata di venerdì, è comunque più alto rispetto al precedente di gennaio. Nella scorsa stagione, infatti, circa 200 rosanero sono riusciti a raggiungere il settore ospiti del ‘Del Duca’, considerando anche le complicanze dovute al rinvio della partita (e quei tifosi che sono riusciti a sostenere il Palermo sono stati premiati con una maglia celebrativa).

Corini, infatti, ci tiene sempre a spendere belle parole per i suoi tifosi: “Chi viene in trasferta merita un apprezzamento in particolare – ha detto in conferenza – noi li ringraziamo e vogliamo regalargli una grande prestazione e una vittoria: i ragazzi, comunque vada, li andranno a ringraziare. E sono sicuro che venerdì prossimo col Cosenza ci sarà qualcosa di ancora più bello”.

