“Record di abbonati, il Palermo è… primo”. Questo il titolo principale scelto dal Giornale di Sicilia nella propria pagina sportiva per parlare del Palermo e del record di abbonamenti, oltre che analizzare i temi di formazione e riportare le parole del neo acquisto Ferdinando Sforzini.

IL PRIMATO DEL PALERMO E… IL “RECORD” DEL PARMA

Come riportato da Benedetto Giardina, il record è servito e Mirri sulle colonne del quotidiano lo definisce epico: “È un risultato straordinario che dimostra come Palermo non sia una città di Serie D e che la sua tifoseria non sia affatto di questa categoria. Anzi, dimostra proprio che non ci hanno fatto niente. I tifosi si sono subito riappropriati della loro squadra. Non è detto che, una volta arrivati in Serie C, non si possa fare il record della Serie C e via dicendo”.

Ora però tocca alla squadra di Pergolizzi, impegnata domenica contro il Marina di Ragusa e con gli ultimi dubbi di formazione da sciogliere per centrare un storico poker di successi nelle prime 4 giornate: resta viva l’ipotesi del tridente, ma la prestazione di Ambro potrebbe spingere il tecnico a cambiare gli under, magari prendendo il posto di Kraja (2000). Santana potrebbe trovare nuovamente spazio nonostante segni di stanchezza, Felici sarà il 2001.

LEGGI ANCHE

“ENTUSIASMO ADRENALINICO: MA ORA PIEDI PER TERRA”

RECORD BATTUTO? A PARMA SI FA IRONIA

SFORZINI: “PALERMO SI ACCETTA OLTRE LA CATEGORIA”