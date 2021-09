MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Contro il Taranto, il Palermo ha confermato tutti i dubbi che erano sorti nei match contro il Latina e, soprattutto, con il Messina. I rosanero hanno giocato “senza testa”, come spiega Carlo Brandaleone sulle pagine del Giornale di Sicilia. L’unico palermitano a festeggiare è stato Saraniti, che ha giocato con rabbia e voglia di rivincita: il risultato è stata un’ottima prestazione, nella quale ha propiziato l’autogol iniziale di Lancini.

La sconfitta dei siciliani, la prima in campionato dopo tre giornate, è arrivata sia per l’atteggiamento messo in campo – proprio come ha ammesso Filippi nel post partita – ma anche perché Laterza ha schierato una formazione lineare, un semplice 4-3-3 che ha messo parecchio in difficoltà il Palermo. I rosa, continua Brandaleone, hanno approcciato la gara con un assetto offensivo più largo del solito: un 3-4-3, con Floriano e Soleri larghi.

Entrambi, e in particolare modo Floriano, non hanno saltato l’uomo e le poche occasioni della primo ora di gioco per i rosanero sono arrivate da cross di Giron, sulla testa di Soleri. La manovra offensiva del Palermo non è stata accompagnata mai dalla linea del centrocampo, troppo distante dai tre attaccanti.

Infine, anche con i cambi, Filippi non è riuscito a far svoltare la gara allo Iacovone. Alcuni innesti hanno dovuto ricoprire ruoli diversi ai soliti a causa dell’espulsione di Lancini e dunque al cambio modulo: Valente ha occupato la posizione di terzino, mentre Dall’Oglio di centrale di difesa.

