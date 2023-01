MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ascoli – Palermo sarà un match speciale per Dario Saric. Il centrocampista è arrivato in rosanero proprio dal club marchigiano e, come scritto da Il Giornale di Sicilia, potrebbe rivelarsi il più grande degli acquisti per la seconda parte di stagione, vista l’assenza dal campo a inizio campionato.

I rosanero, che attendono l’arrivo di Verre, sperano nel classico gol dell’ex: con l’Ascoli Saric la stagione scorsa aveva giocato 31 partite e segnato 3 reti, mentre a Palermo è ancora a secco.

Nell’edizione odierna del quotidiano è presente anche il report dell’ultimo allenamento dove si parla delle condizioni di Vido e Bettella.

