Parla Rosario Pergolizzi. Il tecnico è stato intervistato da Il Giornale di Sicilia per parlare dell’imminente match tra Ascoli e Palermo: lui ha infatti allenato sia le selezioni Primavera che le prime squadre di entrambi i club.

“Quando alleni il Palermo raggiungi l’apice – afferma Pergolizzi -. Nel 2019 fu l’avvio, adesso la squadra ha raggiunto questo punto, nessuno di noi l’avrebbe mai creduto. Credo che il Palermo in questa stagione possa mirare ai playoff. Poi, magari, si può andare più avanti e sperare in qualcosa in più”.

Sull’Ascoli: “Nelle ultime 10 partite ha vinto una sola volta più per demeriti loro che per meriti degli avversari. Col Palermo sarà una bella gara, secondo me sono due club che possono mirare in alto per società, tifosi e organico”.

