“Il Palermo chiude l’anno con un pareggio importante“. Carlo Brandaleone non ha dubbi sull’importanza del pari dei rosanero nel campo del Brescia, considerato difficile. Ne parla nell’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, dove è presente la cronaca dell’incontro.

“Partita intensa con poche emozioni“, un pareggio giusto che sembrava essere destinato a terminare a reti bianche se non fosse stato per questi due minuti di fuoco all’inizio del primo tempo. In gol Galazzi e Segre (terzo in maglia rosanero).

All’interno del quotidiano sono presenti le parole dei due tecnici nel post partita e anche le pagelle dell’incontro.

