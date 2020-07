“Ora si valuta anche Caltanissetta”. Questo il titolo principale della pagina del Giornale di Sicilia dedicata al Palermo, che (oltre ad essere impegnato sul fronte mercato) deve definire la questione stadio in ottica iscrizione, cerca soluzioni per ridurre l’importo del canone ma ora si è rivolto anche al capoluogo nisseno.

Come riportato da Benedetto Giardina, la società rosanero aveva già ottenuto la disponibilità di Enna e Marsala ma adesso prende in considerazione anche il “Tomaselli” (meglio conosciuto come “Pian del Lago”) come alternativa. La priorità però resta il Barbera e, oltre all’incontro previsto oggi tra il sindaco Leoluca Orlando e la consulta d’indirizzo del club, rappresentata dal presidente Guarnotta e l’avvocato Magazzù, si valuta la possibilità di inserire anche delle opere di manutenzione straordinaria (in aggiunta a quella ordinaria) a carico della società.







I lavori “straordinari” in lista per il Barbera riguardano (tra gli altri): copertura della tribuna, sostituzione delle sedute in tribuna Montepellegrino, interventi in vari locali e corpi scala, i servizi igienici, murature e tinteggiature nell’anello inferiore, la copertura del tunnel di ingresso al campo, ma anche i pannelli di vetro che delimitano il terreno di gioco e persino la numerazione di file e sedute. Non tutti questi interventi andrebbero eseguiti nell’immediato, ma “che il Palermo sia disposto ad accollarsi questi oneri però è tutto da vedere”, sottolinea Giardina.

LEGGI ANCHE

LUCCA – PALERMO: ACCORDO A UN PASSO

GAZZETTA – “I BIG PRONTI AL RINNOVO”

STADIO PALERMO: L’IMPORTO E’ “CONGRUO”

GDS – PALERMO AL LAVORO PER PECCHIA