“Il Palermo si mette al lavoro per Pecchia”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per parlare dei rosanero sul fronte mercato. con una costruzione della squadra orientata al 4-3-3 e… ad un possibile arrivo di Fabio Pecchia sulla panchina rosanero. Per Caserta si registra una frenata, Pecchia è in fase di sorpasso, ma il tecnico della Juve Stabia non è stato accantonato (le parti potrebbero tornare a parlarsi a fine stagione).

Benedetto Giardina (che sia Pecchia o Caserta il nuovo allenatore) sottolinea che Sagramola e Castagnini sono comunque già al lavoro per consegnare la squadra al nuovo tecnico entro l’inizio del ritiro di Petralia Sottana (prima settimana di agosto), con una spina dorsale a prescindere dal nome del tecnico.







Proprio in ottica mercato, il quotidiano riferisce di un sondaggio per Massimo Coda, attaccante svincolatosi dal Benevento dopo il 30 giugno ma per il quale c’è tanta concorrenza da categorie superiori (stesso discorso per Marras). In pagina si parla anche di stadio, con un approfondimento sulla formulazione del canone da 341 mila euro, basato sul valore dell’immobile e dunque “congruo” e insindicabile, almeno per la cifra di partenza.

