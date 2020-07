Il Palermo è alla ricerca di attaccanti per ristrutturare il reparto offensivo (e oltre alle valutazioni in corso per la conferma di Lucca) si guarda soprattutto sul fronte svincolati. E dal calciomercato emergono due profili interessanti.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, nel “pentolone” dei nomi valutati dalla dirigenza c’è anche Tommaso Biasci, 25 anni, attaccante del Carpi e capocannoniere del girone B di Serie C dove ha collezionato 14 gol in 25 presenze prima dello stop alla regular season.







Biasci (al pari di Simeri col Bari e Di Piazza col Catanzaro) sarà impegnato nei playoff di Serie C. Chi invece è già svincolato è l’esterno offensivo Manuel Marras, finito nella lunga lista dei giocatori a cui il Livorno ha deciso di non prorogare il contratto in scadenza nonostante manchino ancora 7 giornate alla fine della regular season di Serie B.

