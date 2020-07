Il mercato del Palermo (oltre che dagli acquisti) passa prima di tutto dal ritorno dei giovani per rinsaldare lo zoccolo duro che ha conquistato la promozione. Ma per la conferma (tra gli altri) di Mattia Peretti le cose potrebbero essere adesso un po’ più complicate, per una questione di tempi ma non solo.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, Peretti è infatti rientrato al Verona dopo il prestito in rosanero: il contratto da Primavera ora è scaduto, ma l’Hellas ha tempo fino al 3 agosto per metterlo sotto contratto da professionista e sembra intenzionato a farlo. Il club scaligero si presenterebbe così al tavolo delle trattative offrendo un prestito oppure trattando la cessione a titolo definitivo (scenario che i rosa preferirebbero).







Da definire anche il futuro di Lucca: dopo il suo arrivo a gennaio é ora formalmente svincolato e per la sua riconferma in rosanero ci sono ancora dettagli da limare e opzioni da valutare. Chi invece potrebbe non restare è Raimondo Lucera: sulle tracce dell’autore del primo gol ufficiale della nuova società c’è l’Acireale.

