“La panchina diventa un intrigo”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per affrontare la questione nuovo allenatore in casa Palermo, dove tengono banco il mercato e la questione stadio (di spalla un riferimento alla richiesta di incontro della settima commissione). Ma in primo piano c’è il futuro della panchina rosanero.

Benedetto Giardina sottolinea che il vuoto è destinato a durare, ma non per molto: “Caserta si è pubblicamente tirato fuori dalla corsa” (forte di un contratto fino al 2021 – con con clausola di uscita non esercitata – e nel bel mezzo di una situazione per nulla tranquilla con la piazza stabiese), mentre l’altro nome finito del radar di Sagramola e Castagnini è Fabio Pecchia, tecnico in uscita dalla Juventus U23.







Entrambi però sono ancora impegnati con le rispettive squadre, ma accordi definitivi al momento non ce ne sono e comunque non sono gli unici nomi al vaglio, sebbene la volontà del Palermo è di far firmare un contratto di un solo anno, da rinnovare di stagione in stagione in base agli obiettivi. Ipotesi che di fatto ha allontanato uno dei papabili, Roberto Boscaglia, mentre Italiano non sembra convinto dall’ipotesi di scendere di categoria.

