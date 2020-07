“Palermo allunga la nuova panchina”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia, che affronta il tema della panchina rosanero. Chi sarà il nuovo allenatore? Il nome di Fabio Caserta (che sembrava essere ormai il prescelto) non è più il solo in cima alla lista dei desideri, anche se non è nemmeno un capitolo archiviato.

Fabrizio Vitale sottolinea: “Per fortuna o purtroppo, la situazione di quest’anno che vede i campionati ancora in corso, non può consentire di trovare una soluzione tempestiva per la scelta del nuovo tecnico. È possibile, quindi, che, da qui a fine luglio, quando termineranno la Serie B e i playoff in Serie C, possano palesarsi intoppi e cambi di direzione. Da qui ne deriva che il capitolo nuovo allenatore possa anche trasformarsi in rebus da scogliere all’ultimo”.







Caserta resta dunque fra le prime opzioni, ma Sagramola e Castagnini stanno prendendo in considerazione le varie alternative: è il caso di Fabio Pecchia (per ora smentito da Sagramola) che sembra quasi assist dall’ambiente bianconero visti i buoni rapporti tra dirigenza e Castagnini. Ma una reale alternativa potrebbe anche essere Giuseppe Scienza, che ha ben impressionato a Monopoli e piace al ds Castagnini.

