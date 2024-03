GdS – “Torna la minaccia Pohjanpalo”, “Brunori si esalta con le grandi”

“Fermarlo o quantomeno limitarlo è possibile, ma serve una prova difensiva con il massimo della concentrazione“. Lo riporta l’edizione odierna del Giornale di Sicilia che si sofferma su Pohjanpalo, capocannoniere della B nelle fila del Venezia, che venerdì affronterà il Palermo di Corini.

I rosa hanno subito gol dall’attaccante ogni volta che lo hanno incontrato, compreso l’ultimo incontro che però è stato vinto dal gruppo comandato dal “Genio”.

Al contrario della sfida dell’andata, però, non ci sarà Lucioni fermo per infortunio che, insieme a Ceccaroni – attualmente in un momento di flessione -, ha composto la retroguardia in grado di arginare il più possibile il bomber (comunque andato in gol nella sfida terminata 1 – 3).

Sul quotidiano si parla anche di Brunori che ha feeling con le big. Il Venezia a +5 è pericoloso, ma il bomber italo brasiliano ha sempre fatto male alle prime quattro della classe (Venezia, Parma – doppietta -, Como e Cremonese) portando a casa punti preziosi.