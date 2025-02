GdS – “Tre gol e saluti al Cosenza, il Palermo ritrova il sorriso”

Il Palermo ha vinto e finalmente si gode una settimana di pace. Il tris in casa del Cosenza è un’iniezione di fiducia per la prossima partita contro il Brescia e cemento per la panchina di Dionisi.

Luigi Butera, sulle pagine del Giornale di Sicilia, commenta la vittoria sul campo del Cosenza, sottolineando come il Palermo abbia visto le streghe nel primo quarto d’ora, quando Audero ha vestito i panni del supereroe e ha salvato la squadra. I rosa sono rimasti in vista e alla prima chance hanno fatto malissimo al Cosenza.

Nella ripresa, il Palermo ha fatto valere tutta la sua qualità, tramortendo il Cosenza con l’uno-due del tandem d’oro Brunori-Pohjanpalo. Il risultato finale, comunque, non deve illudere, perché la partita non è stata un soggiorno in un centro benessere. Guai a illudersi, dalla prossima gara servirà qualcosa in più.





