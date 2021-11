MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Terza vittoria consecutiva e primo posto a un punto (in attesa del Bari). Il Palermo prende forma…”. Così Carlo Brandaleone parla ne Il Giornale di Sicilia del successo netto che i rosa hanno ottenuto contro la Paganese.

In campo contro i campani è sceso un Palermo maturo che ha segnato “tre gol belli, senza alcun regalo della difesa avversaria”. In rete Fella, Soleri e Brunori, i tre bomber rosanero che in stagione sono rispettivamente a quota 6 (4 in campionato, 2 in Coppa), 5 e 6.

E c’è stato anche spazio per i debutti di Accardi e Mauthe: per il primo si tratta di un debutto stagionale dopo l’infortunio; per il secondo, forse più emozionante, quello tra i professionisti.

