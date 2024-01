GdS – Un’altra lezione dal Cittadella. Il Palermo riparte con una sconfitta

“Anno nuovo, Palermo vecchio“. Sono queste le parole utilizzate da Il Giornale di Sicilia per descrivere l’inizio del 2024 rosanero, che peggio di così non poteva partire con la sconfitta di Cittadella per 2 – 0.

Il quotidiano parla di superiorità netta del Cittadella rispetto a Palermo, colpevole di ricadere sempre negli stessi errori. I problemi dei rosa, tra l’altro, non sembrano essere risolvibili con il mercato.

All’interno del quotidiano sono presenti anche degli approfondimenti sulla partita, con le parole dei due tecnici Corini e Gorini e le pagelle dell’incontro.

