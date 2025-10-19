Gela - Athletic Palermo in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie D ​​

⚽ Domenica 19 ottobre alle ore 15:30 si gioca Gela – Athletic Palermo, match valido per il campionato di Serie D. La partita si disputerà allo stadio “Vincenzo Presti” di Gela e sarà trasmessa gratis in diretta streaming. Scopri dove seguirla in TV e online 📲.

🕒 Gela – Athletic Palermo: data e orario

Data: Domenica 19 ottobre 2025

Orario calcio d’inizio: Ore 15:30

Stadio: “Vincenzo Presti”, Gela (CL)

📡 Dove vedere Gela – Athletic Palermo in TV e streaming gratis

La partita non sarà trasmessa in TV sui canali tradizionali. Tuttavia, i tifosi potranno seguire Gela – Athletic Palermo in chiaro e gratuitamente in diretta streaming.

✅ Streaming gratis su Facebook

La diretta della gara sarà disponibile gratis sulla pagina Facebook ufficiale del Gela Calcio. Basterà collegarsi al profilo social pochi minuti prima del fischio d’inizio per guardare la partita in tempo reale.







🔗 Pagina Facebook da seguire: facebook.com/gelacalcio