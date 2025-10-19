​​


Palermo – Modena, la diretta testuale del match / LIVE

Giulio Siino 19/10/2025 13:59

Si torna in campo dopo la sosta e il calendario propone il big match, la sfida tra la capolista e la seconda in classifica: c’è PalermoModena. A partire dalle ore 15, la diretta testuale del match su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 15)

PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 9 Brunori (C); 20 Pohjanpalo. 

A disposizione: 1 Gomis, 30 Avella, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.



Allenatore: Inzaghi.

MODENA (3-5-2): 1 Chichizola; 77 Tonoli, 28 Adorni, 20 Nieling; 7 Zampano, 8 Santoro, 16 Gerli (C), 5 Sersanti, 98 Zanimacchia; 23 Di Mariano, 9 Gliozzi.

A disposizione: 22 Pezzolato, 3 Ponsi, 6 Magnino, 10 Caso, 11 Mendes, 17 Massolin, 18 Pyythia, 19 Nador, 25 Dellavalle, 29 Cotali, 33 Cauz, 92 Defrel.

Allenatore: Sottil.

