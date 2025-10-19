Palermo – Modena, le formazioni ufficiali
Diverse novità di formazione rispetto alla gara con lo Spezia. Peda sostituisce l’infortunato Bani, sulla fascia destra c’è Diakité. A centrocampo tornano Segre e Ranocchia, mentre Brunori è stato scelto per far coppia con Palumbo dietro Pohjanpalo.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 15)
PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 9 Brunori (C); 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 30 Avella, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
MODENA (3-5-2): 1 Chichizola; 77 Tonoli, 28 Adorni, 20 Nieling; 7 Zampano, 8 Santoro, 16 Gerli (C), 5 Sersanti, 98 Zanimacchia; 23 Di Mariano, 9 Gliozzi.
A disposizione: 22 Pezzolato, 3 Ponsi, 6 Magnino, 10 Caso, 11 Mendes, 17 Massolin, 18 Pyythia, 19 Nador, 25 Dellavalle, 29 Cotali, 33 Cauz, 92 Defrel.
Allenatore: Sottil.
Arbitro: Daniele Chiffi (Padova).
Primo assistente: Marcello Rossi (Biella).
Secondo assistente: Gilberto Laghezza (Mestre).
Quarto ufficiale: Fabrizio Pacella (Roma 2).
VAR: Gianluca Aureliano (Bologna).
AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).