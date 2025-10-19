Serie D Girone I, 8a giornata: l'Athletic Palermo gioca a Gela ​​

Serie D Girone I, 8a giornata: l’Athletic Palermo gioca a Gela

Redazione 19/10/2025 11:05

L’Athletic Palermo sfida il Gela in trasferta nell’8a giornata del Girone I di Serie D. Il Savoia gioca contro la Nissa, mentre la Reggina riceve la Vigor Lamezia.

LE PARTITE

Castrum Favara – Ragusa: ore 15

Gelbison – Vibonese: ore 15



Milazzo – Acireale: ore 15

Nissa – Savoia: ore 15

Paternò – Igea Virtus: ore 15

Reggina – Vigor Lamezia: ore 15

Sambiase – Messina: ore 15

Enna – Sancataldese: ore 15.30

Gela – Athletic Palermo: ore 15.30

