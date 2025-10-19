Serie D Girone I, 8a giornata: l’Athletic Palermo gioca a Gela
L’Athletic Palermo sfida il Gela in trasferta nell’8a giornata del Girone I di Serie D. Il Savoia gioca contro la Nissa, mentre la Reggina riceve la Vigor Lamezia.
LE PARTITE
Castrum Favara – Ragusa: ore 15
Gelbison – Vibonese: ore 15
Milazzo – Acireale: ore 15
Nissa – Savoia: ore 15
Paternò – Igea Virtus: ore 15
Reggina – Vigor Lamezia: ore 15
Sambiase – Messina: ore 15
Enna – Sancataldese: ore 15.30
Gela – Athletic Palermo: ore 15.30