Audace Cerignola – Cavese in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C ​​

Torna la Serie C 2024/2025 con un altro match da non perdere: Audace Cerignola – Cavese, in programma domenica 19 ottobre alle ore 17:30 allo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola.

Due squadre agguerrite e un’atmosfera calda per un appuntamento fondamentale nel Girone C. Scopri dove vedere la partita in diretta tv e streaming, su quale canale Sky sintonizzarti e come seguirla online da smartphone, tablet o PC.

📅 Audace Cerignola – Cavese: data, orario e sede

Partita : Audace Cerignola – Cavese

Competizione : Serie C 2024/2025 – Girone C

📆 Data : domenica 19 ottobre 2025

🕔 Orario : ore 17:30

🏟️ Stadio: “Domenico Monterisi”, Cerignola

📺 Audace Cerignola – Cavese in diretta tv: canale Sky

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, che detiene i diritti televisivi della Serie C per la stagione in corso.







📡 Canale di trasmissione:

Sky Sport 253 (visibile solo per abbonati)

⚠️ Nessuna diretta in chiaro: per seguire il match è necessario un abbonamento Sky attivo.

🌐 Audace Cerignola – Cavese in streaming: dove seguirla online

Se preferisci vedere la partita in streaming live, puoi farlo tramite le piattaforme ufficiali Sky:

📱 Sky Go – per abbonati Sky, accessibile da dispositivi mobili e desktop

💻 NOW – piattaforma streaming di Sky, richiede pass sport attivo