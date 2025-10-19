Audace Cerignola – Cavese in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C
Torna la Serie C 2024/2025 con un altro match da non perdere: Audace Cerignola – Cavese, in programma domenica 19 ottobre alle ore 17:30 allo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola.
Due squadre agguerrite e un’atmosfera calda per un appuntamento fondamentale nel Girone C. Scopri dove vedere la partita in diretta tv e streaming, su quale canale Sky sintonizzarti e come seguirla online da smartphone, tablet o PC.
📅 Audace Cerignola – Cavese: data, orario e sede
Partita: Audace Cerignola – Cavese
Competizione: Serie C 2024/2025 – Girone C
📆 Data: domenica 19 ottobre 2025
🕔 Orario: ore 17:30
🏟️ Stadio: “Domenico Monterisi”, Cerignola
📺 Audace Cerignola – Cavese in diretta tv: canale Sky
La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, che detiene i diritti televisivi della Serie C per la stagione in corso.
📡 Canale di trasmissione:
Sky Sport 253 (visibile solo per abbonati)
⚠️ Nessuna diretta in chiaro: per seguire il match è necessario un abbonamento Sky attivo.
🌐 Audace Cerignola – Cavese in streaming: dove seguirla online
Se preferisci vedere la partita in streaming live, puoi farlo tramite le piattaforme ufficiali Sky:
📱 Sky Go – per abbonati Sky, accessibile da dispositivi mobili e desktop
💻 NOW – piattaforma streaming di Sky, richiede pass sport attivo