Benevento – Potenza in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C ​​

Redazione 19/10/2025 08:15

⚽ Tutto pronto per il match tra Benevento e Potenza, valido per la Serie C 2024/2025, in programma domenica 19 ottobre allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento. Calcio d’inizio alle ore 14:30.

Una sfida attesissima nel Girone C, che potrà essere seguita in diretta tv su Sky e in streaming sulle principali piattaforme digitali. Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere Benevento – Potenza in tv e online, con canali, orario e piattaforme ufficiali.

📅 Benevento – Potenza: data, orario e stadio

  • Partita: Benevento – Potenza

  • Competizione: Serie C 2024/25 – Girone C

  • 📆 Data: domenica 19 ottobre 2025

  • 🕝 Orario: ore 14:30

  • 🏟️ Stadio: “Ciro Vigorito”, Benevento

📺 Benevento – Potenza in tv: su quale canale vederla

La diretta televisiva di Benevento – Potenza sarà disponibile per gli abbonati su:



  • 📡 Sky Sport 252 – canale del pacchetto calcio riservato alla Serie C

👉 La visione della partita è riservata agli abbonati Sky, con copertura nazionale.

⚠️ Nessuna trasmissione in chiaro prevista sul digitale terrestre o altri canali gratuiti.

🌐 Benevento – Potenza in streaming: dove guardarla online

Per seguire la partita in live streaming, sono disponibili le seguenti piattaforme ufficiali:

  • 📱 Sky Go – servizio gratuito incluso per tutti gli abbonati Sky

  • 💻 NOW – piattaforma on demand di Sky (richiede abbonamento)

