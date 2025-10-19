Benevento – Potenza in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C
⚽ Tutto pronto per il match tra Benevento e Potenza, valido per la Serie C 2024/2025, in programma domenica 19 ottobre allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento. Calcio d’inizio alle ore 14:30.
Una sfida attesissima nel Girone C, che potrà essere seguita in diretta tv su Sky e in streaming sulle principali piattaforme digitali. Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere Benevento – Potenza in tv e online, con canali, orario e piattaforme ufficiali.
📅 Benevento – Potenza: data, orario e stadio
Partita: Benevento – Potenza
Competizione: Serie C 2024/25 – Girone C
📆 Data: domenica 19 ottobre 2025
🕝 Orario: ore 14:30
🏟️ Stadio: “Ciro Vigorito”, Benevento
📺 Benevento – Potenza in tv: su quale canale vederla
La diretta televisiva di Benevento – Potenza sarà disponibile per gli abbonati su:
📡 Sky Sport 252 – canale del pacchetto calcio riservato alla Serie C
👉 La visione della partita è riservata agli abbonati Sky, con copertura nazionale.
⚠️ Nessuna trasmissione in chiaro prevista sul digitale terrestre o altri canali gratuiti.
🌐 Benevento – Potenza in streaming: dove guardarla online
Per seguire la partita in live streaming, sono disponibili le seguenti piattaforme ufficiali:
📱 Sky Go – servizio gratuito incluso per tutti gli abbonati Sky
💻 NOW – piattaforma on demand di Sky (richiede abbonamento)