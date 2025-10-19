Reggina – Vigor Lamezia in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C

La Serie C 2024/2025 prosegue con un derby calabrese ad alta intensità: Reggina – Vigor Lamezia, match valido per la giornata di campionato. La partita si disputerà domenica 19 ottobre allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00 🕒.

Scopri dove vedere Reggina – Vigor Lamezia in diretta tv e streaming, su quale piattaforma sarà trasmessa e come accedere alla visione.

📅 Quando si gioca Reggina – Vigor Lamezia: data, orario e stadio

Partita : Reggina – Vigor Lamezia

Competizione : Serie C 2024/2025

📆 Data : domenica 19 ottobre 2025

🕒 Orario : calcio d’inizio alle 15:00

🏟️ Stadio: “Oreste Granillo”, Reggio Calabria

📺 Reggina – Vigor Lamezia in tv: è prevista una diretta televisiva?

Al momento non è prevista trasmissione su canali tv nazionali o satellitari (come Sky o Rai). Tuttavia, i tifosi potranno seguire la partita in diretta streaming ufficiale.







🌐 Reggina – Vigor Lamezia in streaming: dove vederla online

La partita sarà disponibile in streaming pay-per-view sulla piattaforma ufficiale del club amaranto:

🔴 LIVE STREAMING Reggina – Vigor Lamezia

📲 Accedi al sito: www.playreggina1914.it

📝 Registrati gratuitamente

💳 Acquista la partita al prezzo di € 8,50

✅ Una volta completato l’acquisto, potrai guardare la partita in diretta su qualsiasi dispositivo (PC, smartphone, tablet).