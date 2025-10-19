Casertana – Siracusa in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C
👉 Casertana – Siracusa, partita valida per il campionato di Serie C 2024/2025, si gioca domenica 19 ottobre alle ore 12:30 allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta 🏟️. Scopri in questa guida dove vedere la partita in diretta tv e streaming, con canali, orario e piattaforme ufficiali.
📅 Quando si gioca Casertana – Siracusa: data e orario
Partita: Casertana – Siracusa
Data: domenica 19 ottobre 2025
🕛 Orario: calcio d’inizio alle 12:30
📍 Stadio: “Alberto Pinto”, Caserta
📺 Casertana – Siracusa in tv: canale Sky
La partita Casertana – Siracusa sarà trasmessa in diretta tv su Sky, che detiene i diritti esclusivi della Serie C per la stagione 2024/2025.
🎥 Canale di trasmissione:
Sky Sport 256 (solo per abbonati Sky)
✅ Nessuna diretta in chiaro prevista: la visione è riservata agli utenti con abbonamento attivo a Sky.
🌐 Casertana – Siracusa in streaming: dove vederla online
Per chi preferisce seguire la partita in streaming, il match sarà visibile anche su:
📱 Sky Go (disponibile per tutti gli abbonati Sky)
💻 NOW (servizio on demand e in diretta, abbonamento richiesto)
🚫 Non è prevista copertura gratuita o in chiaro sulle piattaforme streaming.