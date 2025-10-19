Casertana – Siracusa in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C ​​

Casertana – Siracusa in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C

Redazione 19/10/2025 07:30

👉 Casertana – Siracusa, partita valida per il campionato di Serie C 2024/2025, si gioca domenica 19 ottobre alle ore 12:30 allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta 🏟️. Scopri in questa guida dove vedere la partita in diretta tv e streaming, con canali, orario e piattaforme ufficiali.

📅 Quando si gioca Casertana – Siracusa: data e orario

  • Partita: Casertana – Siracusa

  • Data: domenica 19 ottobre 2025

  • 🕛 Orario: calcio d’inizio alle 12:30

  • 📍 Stadio: “Alberto Pinto”, Caserta

📺 Casertana – Siracusa in tv: canale Sky

La partita Casertana – Siracusa sarà trasmessa in diretta tv su Sky, che detiene i diritti esclusivi della Serie C per la stagione 2024/2025.

🎥 Canale di trasmissione:



  • Sky Sport 256 (solo per abbonati Sky)

Nessuna diretta in chiaro prevista: la visione è riservata agli utenti con abbonamento attivo a Sky.

🌐 Casertana – Siracusa in streaming: dove vederla online

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, il match sarà visibile anche su:

  • 📱 Sky Go (disponibile per tutti gli abbonati Sky)

  • 💻 NOW (servizio on demand e in diretta, abbonamento richiesto)

🚫 Non è prevista copertura gratuita o in chiaro sulle piattaforme streaming.

