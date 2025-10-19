Atalanta U23 – Trapani in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C
👉 Quando si gioca Atalanta U23 – Trapani? A che ora? Dove vederla in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni utili per seguire in diretta il match di Serie C 2024/2025.
La partita tra Atalanta U23 e Trapani è in programma domenica 19 ottobre alle ore 14:30 presso lo Stadio Comunale di Caravaggio 🏟️. Una sfida interessante tra due formazioni ambiziose del Girone A.
📺 Atalanta U23 – Trapani in diretta tv: canale Sky
Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, che detiene i diritti ufficiali della Serie C per la stagione in corso.
✅ Canale di trasmissione:
📡 Sky Sport 256 (digitale satellitare)
Solo gli abbonati Sky potranno vedere la partita in diretta tv.
🌐 Atalanta U23 – Trapani in streaming: dove vederla online
Per chi preferisce seguire il match in streaming live, la partita sarà disponibile anche su:
Sky Go (servizio incluso per gli abbonati Sky)
NOW (piattaforma streaming di Sky, abbonamento necessario)
🎥 Streaming legale e ufficiale, accessibile solo agli utenti con regolare abbonamento.
🕒 Orario e data della partita
📅 Data: domenica 19 ottobre 2025
🕝 Orario: calcio d’inizio alle 14:30
📍 Stadio: Comunale di Caravaggio