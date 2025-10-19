Catania – Salernitana, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C
Tutto pronto per la sfida tra Catania e Salernitana, match valido per la Serie C 2024/2025, in programma domenica 19 ottobre alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” di Catania. Un confronto attesissimo tra due piazze storiche del calcio italiano.
Scopri in questa guida dove vedere Catania – Salernitana in diretta tv e streaming, se la partita sarà disponibile in chiaro, su quale canale Sky seguirla e come accedere alla trasmissione live online.
📅 Catania – Salernitana: data, orario e stadio
Partita: Catania – Salernitana
Campionato: Serie C – Girone C
📆 Data: domenica 19 ottobre 2025
🕝 Orario: ore 14:30
🏟️ Stadio: “Angelo Massimino”, Catania
📺 Catania – Salernitana in tv: c’è la diretta in chiaro?
✅ Sì, Catania – Salernitana sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, ma solo per il pubblico in Campania, su:
📡 Lira TV – Canale 18 del digitale terrestre (solo in Campania)
⚠️ La trasmissione gratuita non sarà disponibile nel resto d’Italia.
Per tutti gli altri utenti, la visione sarà possibile solo tramite abbonamento pay.
📡 Dove vedere Catania – Salernitana su Sky: canali tv
La gara sarà visibile in diretta anche su Sky, che detiene i diritti ufficiali del campionato di Serie C. Ecco i canali:
📺 Sky Sport Calcio – Canale 202
📺 Sky Sport – Canale 251
🔐 Disponibile solo per abbonati Sky.
🌐 Catania – Salernitana in streaming: come vederla online
La partita sarà trasmessa anche in live streaming, su diverse piattaforme ufficiali:
📱 Sky Go – per abbonati Sky
💻 NOW – con abbonamento attivo
🌍 OneFootball – solo per l’estero, disponibile senza abbonamento (eventualmente a pagamento singolo)