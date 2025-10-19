Catania – Salernitana, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C ​​

Redazione 19/10/2025 07:00

Tutto pronto per la sfida tra Catania e Salernitana, match valido per la Serie C 2024/2025, in programma domenica 19 ottobre alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” di Catania. Un confronto attesissimo tra due piazze storiche del calcio italiano.

Scopri in questa guida dove vedere Catania – Salernitana in diretta tv e streaming, se la partita sarà disponibile in chiaro, su quale canale Sky seguirla e come accedere alla trasmissione live online.

📅 Catania – Salernitana: data, orario e stadio

  • Partita: Catania – Salernitana

  • Campionato: Serie C – Girone C

  • 📆 Data: domenica 19 ottobre 2025

  • 🕝 Orario: ore 14:30

  • 🏟️ Stadio: “Angelo Massimino”, Catania

📺 Catania – Salernitana in tv: c’è la diretta in chiaro?

✅ Sì, Catania – Salernitana sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, ma solo per il pubblico in Campania, su:



  • 📡 Lira TVCanale 18 del digitale terrestre (solo in Campania)

⚠️ La trasmissione gratuita non sarà disponibile nel resto d’Italia.

Per tutti gli altri utenti, la visione sarà possibile solo tramite abbonamento pay.

📡 Dove vedere Catania – Salernitana su Sky: canali tv

La gara sarà visibile in diretta anche su Sky, che detiene i diritti ufficiali del campionato di Serie C. Ecco i canali:

  • 📺 Sky Sport Calcio – Canale 202

  • 📺 Sky Sport – Canale 251

🔐 Disponibile solo per abbonati Sky.

🌐 Catania – Salernitana in streaming: come vederla online

La partita sarà trasmessa anche in live streaming, su diverse piattaforme ufficiali:

  • 📱 Sky Go – per abbonati Sky

  • 💻 NOW – con abbonamento attivo

  • 🌍 OneFootballsolo per l’estero, disponibile senza abbonamento (eventualmente a pagamento singolo)

