Catania – Salernitana, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C ​​

Tutto pronto per la sfida tra Catania e Salernitana, match valido per la Serie C 2024/2025, in programma domenica 19 ottobre alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” di Catania. Un confronto attesissimo tra due piazze storiche del calcio italiano.

Scopri in questa guida dove vedere Catania – Salernitana in diretta tv e streaming, se la partita sarà disponibile in chiaro, su quale canale Sky seguirla e come accedere alla trasmissione live online.

📅 Catania – Salernitana: data, orario e stadio

Partita : Catania – Salernitana

Campionato : Serie C – Girone C

📆 Data : domenica 19 ottobre 2025

🕝 Orario : ore 14:30

🏟️ Stadio: “Angelo Massimino”, Catania

📺 Catania – Salernitana in tv: c’è la diretta in chiaro?

✅ Sì, Catania – Salernitana sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, ma solo per il pubblico in Campania, su:







📡 Lira TV – Canale 18 del digitale terrestre (solo in Campania)

⚠️ La trasmissione gratuita non sarà disponibile nel resto d’Italia.

Per tutti gli altri utenti, la visione sarà possibile solo tramite abbonamento pay.

📡 Dove vedere Catania – Salernitana su Sky: canali tv

La gara sarà visibile in diretta anche su Sky, che detiene i diritti ufficiali del campionato di Serie C. Ecco i canali:

📺 Sky Sport Calcio – Canale 202

📺 Sky Sport – Canale 251

🔐 Disponibile solo per abbonati Sky.

🌐 Catania – Salernitana in streaming: come vederla online

La partita sarà trasmessa anche in live streaming, su diverse piattaforme ufficiali:

📱 Sky Go – per abbonati Sky

💻 NOW – con abbonamento attivo

🌍 OneFootball – solo per l’estero, disponibile senza abbonamento (eventualmente a pagamento singolo)