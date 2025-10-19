Palermo – Modena in tv e streaming: c’è la diretta gratis, orario, canale / Serie B ​​

Grande attesa per Palermo – Modena, il match clou dell’ottava giornata di Serie B. La sfida tra le prime due della classe andrà in scena domenica 19 ottobre alle ore 15.00 allo stadio “Renzo Barbera” e sarà trasmessa in diretta tv e streaming anche in modalità gratuita.

Scopri subito come e dove vedere Palermo – Modena in diretta: ecco tutte le opzioni disponibili 👇

📲 Palermo – Modena gratis in streaming su DAZN

Buone notizie per i tifosi rosanero e gialloblu: DAZN trasmetterà Palermo – Modena gratuitamente!







Per seguire il match basta accedere al sito ufficiale di DAZN, creare un account (anche senza sottoscrivere un abbonamento) e selezionare la finestra dedicata alla partita.

👉 Anche in modalità free sarà possibile guardare Palermo – Modena in diretta e on demand, con immagini in alta definizione e commento live.

Un’occasione imperdibile per chi vuole vivere tutte le emozioni del big match senza costi aggiuntivi.

📺 Palermo – Modena in tv: tutte le soluzioni disponibili

Oltre allo streaming, Palermo – Modena sarà visibile anche in tv in diversi modi:

📡 Smart TV compatibili con DAZN o Amazon Prime Video ;

🎛️ Decoder Sky Q con app DAZN integrata;

💻 Collegando il PC alla TV tramite cavo HDMI ;

📱 Tramite Chromecast o Fire Stick, per trasmettere lo streaming su qualsiasi televisore.

In alternativa, la diretta sarà disponibile anche su LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B, incluso in Amazon Prime Video Channels 🎥.

👉 Il servizio offre 7 giorni di prova gratuita, poi 9,99 € al mese.

💰 Offerta speciale su OneFootball

Chi desidera seguire tutte le partite della Serie B potrà farlo anche su OneFootball, dove è possibile acquistare l’abbonamento a LaB Channel in promozione a 69,99 € per l’intera stagione 📆.

Un modo semplice e conveniente per non perdersi nessuna sfida, in diretta o on demand, da smartphone, tablet o PC.

🏆 Sfida al vertice tra Palermo e Modena

Si affrontano le prime due della classifica: il Modena di Andrea Sottil guida con 17 punti, mentre il Palermo di Pippo Inzaghi insegue a quota 15 dopo la vittoria per 2-1 a La Spezia. Al “Barbera” sarà una gara che promette intensità e spettacolo, con due squadre che esprimono un calcio simile: difesa a tre, verticalità e ritmo alto.

Da una parte i rosanero contano sulla vena realizzativa di Joel Pohjanpalo, dall’altra i gialloblù si affidano al bomber Ettore Gliozzi, capocannoniere della Serie B con 5 reti ⚡. Una partita che può valere il primato solitario in classifica e accendere la corsa verso la promozione.

⏰ Riepilogo: dove vedere Palermo – Modena

📅 Data: domenica 19 ottobre 2025

🕒 Orario: 15.00

🏟️ Stadio: Renzo Barbera, Palermo

📺 Diretta TV: DAZN (anche gratis), LaB Channel (Prime Video Channels), Sky Q, OneFootball

💻 Streaming: DAZN, Prime Video, OneFootball

💰 Gratis su DAZN con accesso libero e registrazione