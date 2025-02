Giannitti: “Il Palermo ha preso il top player della B, la squadra è forte”

“Il Palermo ha preso il top player della Serie B. Accanto a lui c’è un certo Brunori che è un big”. Non ha dubbi Marco Giannitti, ex direttore sportivo dedl Frosinone (e non solo) intervistato da Tuttomercatoweb su vari temi, tra cui la Serie B.

“I rosanero le stanno provando tutte per agganciare un posto nei playoff e giocarsi tutto: servirà un rush finale devastante. La squadra è forte”.

Infine, lo Spezia che pareggiato nella scorsa giornata proprio con i rosdanero. “Lo Spezia ha in panchina una certezza come D’Angelo, sta facendo un campionato strepitoso senza – ad eccezione di Lapadula – aver preso grandi nomi, almeno inizialmente”.