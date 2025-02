Bari – Cremonese sarà visibile gratis su Dazn

Bari – Cremonese, match delle 26a giornata di Serie B, sarà disponibile gratis su Dazn. La partita è in programma sabato 15 febbraio alle 17.15.

IL COMUNICATO

Sabato 15 febbraio alle 17:15, allo Stadio San Nicola, andrà in scena Bari-Cremonese, visibile su DAZN anche in modalità gratuita. Il match, valido per la 26/a giornata di Serie BKT, metterà di fronte due squadre con obiettivi ben definiti: il Bari di Moreno Longo, determinato a riscattarsi dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, affronterà la Cremonese di Giovanni Stroppa che, forte della vittoria contro il Sudtirol di domenica scorsa, è intenzionata a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica in un momento chiave della stagione.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su DAZN.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.