Infortunati Palermo: niente da fare per Henry, ma c’è chi accelera per il recupero

Un calciatore che contro il Mantova non sarà della partita e un altro che ha la possibilità di riprendersi, magari per entrare nel secondo tempo. Il Palermo valuta la situazione degli infortunati e pare che tra questi ci sia Henry che difficilmente parteciperà al prossimo incontro.

Non soltanto una questione di ruolo, a causa dell’arrivo di Pohjanpalo, ma soprattutto fisica. Prima dello Spezia l’attaccante si era fermato in uno scontro di gioco e aveva lasciato l’allenamento dolorante: il Giornale di Sicilia spiega che sarà sicuramente out domenica.

Discorso diverso, invece, per Insigne. Anche l’ex Frosinone non è favorito dal nuovo modulo di Dionisi ma potrebbe rientrare tra i convocati dopo un lavoro personalizzato per recuperare dal guaio fisico.