Monza, rinforzo per credere nella salvezza: preso lo svincolato Keita Balde

Il Monza piazza un colpo dal mercato degli svincolati: il club guidato da Adriano Galliani ha ufficializzato l’acquisto di Keita Balde, calciatore classe 1995.

Keita è un attaccante senegalese con una lunga esperienza in Serie A: ha esordito in Italia con la maglia della Lazio, ma ha giocato anche per Inter, Sampdoria e Cagliari per poi virare su esperienze estere. Nel 2021 ha anche vinto la Coppa d’Africa con il Senegal.

IL COMUNICATO

“Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025. Benvenuto Keita Balde!”