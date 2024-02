‘Giocherà in Premier’: Juventus, amarezza totale | Sfuma il principale obiettivo dell’estate

La Juventus era da tempo sul talentuoso giocatore che con tutta probabilità si trasferirà in Premier League. Ecco di chi si tratta

Il calciomercato invernale si è chiuso senza grandi sussulti in casa Juventus, ma d’altronde la società è già al lavoro per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Con il quasi sicuro ritorno in Champions League ci saranno capitali da investire che potranno consentire di poter portare a Torino nuovi interessanti profili.

L’estate scorsa la dirigenza anche per via delle beghe societarie ha lavorato maggiormente sulle permanenze dei suoi pezzi pregiati (su tutti Rabiot), ma considerando che che ci saranno di nuovo le coppe europee il prossimo anno, la rosa va allargata sia in termini qualitativi sia in termini qualitativi.

Il direttore sportivo bianconero Giuntoli da arguto osservatore di talenti sta già monitorando diversi profili in giro per l’Europa e ne aveva puntato uno che poteva sposarsi davvero bene con i meccanismi di gioco di Allegri. Purtroppo però i migliori giocatori finiscono quasi tutti nel mirino dei club inglesi.

Le formazioni della Premier League avendo maggiori capitali da investire partono sempre e comunque avvantaggiata. Se mettono gli occhi su un giocatore se lo vanno a prendere senza pensarci su due volte. Anche stavolta lo scenario sembra il medesimo con la Vecchia Signora che non può altro che sperare che alla fine le compagini del Regno Unito cambino obiettivo.

Juve: qual è l’obiettivo che rischia seriamente di sfumare

L’oggetto del desiderio in questo caso è Javi Guerra centrocampista classe 2003 che sta ben figurando con la maglia del Valencia. Il calciatore ha un contratto in essere con la squadra iberica fino al 2027 il che non lascia ampi margini di trattativa. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni ed è più che giustificata.

In questa stagione in Liga ha totalizzato 21 presenze condite da 4 reti e 1 assist. Dunque, ha un buon feeling con il gol che alla Juve farebbe molto comodo visto che lo stesso Rabiot non ha gli stessi numeri realizzativi della passata stagione. Il discorso però resta complicato, la Premier è una minaccia più che concreta.

Non solo Guerra: per il centrocampo c’è anche un top player della Serie A

Nell’immaginario bianconero Guerra poteva essere quell’alternativa meno onerosa per assicurarsi un profilo di qualità a centrocampo. Cerro, l’investimento non è propriamente economico, ma se si considera che l’oggetto assoluto dei desideri juventini è Teun Koopmeiners allora il discorso prende tutt’altra piega.

Il centrocampista dell’Atalanta ha una quotazione di poco più di 40 milioni di euro e la Dea non è disposta a scendere a compromessi. Proprio per questo la Juve si stava guardando intorno, perché lasciarsi andare ad un affare del genere, seppur più sicuro rappresenta comunque un bel passo. E di questi tempi in quel della Continassa l’oculatezza è alla base di tutto.