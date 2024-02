‘Il Bologna sprofonda in classifica’: la sorpresa è orrenda | Spezzate le gambe ai rossoblù

Il Bologna sta continuando a sorprendere ed è in piena lotta per un posto in Europa. Al contempo però la squadra rossoblù deve fare i conti con una situazione non propriamente rosea

Una delle principali sorprese della Serie A è senza dubbio il Bologna. La formazione emiliana sta andando oltre le più rosee aspettative e grazie all’accurata guida di Thiago Motta sta facendo un campionato praticamente di vertice in cui sta sfidando le big del campionato per un posto in Europa.

Ad oggi Ferguson e compagni sono addirittura in lizza per un posto nella prossima Champions League. Un qualcosa di clamoroso, ma non di impossibile visto il rendimento delle altre squadre che si stanno rivelando decisamente altalenanti. A prescindere da come andrà, resterà comunque una stagione da ricordare e da cui prendere spunto per il futuro.

Certo sarà complicato trattenere i pezzi migliori viste le molteplici richieste di mercato. Ovviamente anche per motivi economici qualche cessione è lecito aspettarsela. D’altronde per una società è anche giusto sfruttare l’opportunità di monetizzare dopo aver valorizzato così tanti giocatori prelevati a prezzi bassi.

C’è solo un piccolo appunto da fare che però al momento non sta incidendo più di tanto sul percorso degli uomini di Motta. Di fatto si tratta di una statistica che si addice poco ad una formazione che sta così in alto in classifica, ma che comunque in sintesi non ha nessuna incidenza particolare su quanto di buono sta facendo la squadra.

Il dato che “inchioda” la squadra di Thiago Motta

In pratica il Bologna ha mandato a segno appena 10 giocatori nel corso del torneo. In questa speciale classifica peggio hanno fatto solo Genoa, Sassuolo, Udinese, Monza e Sassuolo a quota 9 e Torino ed Empoli ad 8. Il match vinto contro il Lecce in realtà ha fatto balzare in avanti i rossoblù che erano fermi ad 8.

Alla lista dei goleador di Thiago Motta si sono aggiunti infatti anche Odgaard e Beukema che erano ancora fermi. Per il danese appena arrivato dall’AZ Alkmaar è arrivata la rete all’esordio con la maglia felsinea. Adesso l’attesa è tutta per Santiago Castro altro nuovo acquisto prelevato dal Velez Sarsfield.

Bologna e il sogno europeo: da quanto mancano le coppe nel capoluogo emiliano

La piazza spera che questi possano essere gli ingredienti giusti per poter davvero centrare l’obiettivo europeo che manca davvero da tanto alla squadra. L’ultima volta risale alla vecchia Coppa Intertoto nel 2002-2003, competizione che la compagine della città celebre per i tortellini ha vinto nel 1998-1999.

Per questo le aspettative sono alte e magari con l’aggiunta di qualche altro giocatore alla lista dei marcatori il sogno di varcare di nuovo i confini nazionali può realmente concretizzarsi. Già il prossimo turno contro la Lazio può dire molto sotto questo punto di vista. Uno scontro diretto in piena regola da cui è necessario uscire quanto meno indenni.