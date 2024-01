Giuntoli, te lo ricordi? | Era il tuo pupillo ed ora torna in Serie A dai rivali di sempre

Il direttore sportivo della Juventus è stato letteralmente beffato. Il top player ritorna in Italia ma snobba i bianconeri.

Sin da quando è approdato alla Juventus, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha portato con sé tutte le aspettative che i tifosi bianconeri ripongono in lui. Non è da escludere che la vittoria del Napoli nella passata stagione sia anche opera sua che, con degli acquisti importanti e delle cessioni mirate, ha regalato a Luciano Spalletti una squadra eccezionale e, a tratti, imbattibile.

Dallo scorso luglio, è giunto a Torino dove si è ritrovato in una società penalizzata per alcuni problemi nella passata stagione e quindi estromessa dalle competizioni europee. Chi conosce bene il suo modo di lavorare, sa benissimo che assolutamente non è un direttore sportivo che pretende tutto e subito, anzi.

Lavora con grande meticolosità e fa di tutto per compiere passi giusti attraverso colpi mirati. Con Massimiliano Allegri sembra aver instaurato un ottimo rapporto di sinergia e di fiducia. All’inizio del campionato in corso, Giuntoli si è ritrovato sin da subito a prendere nota sui reparti su cui lavorare in maniera decisa.

Le squalifiche di Paul Pogba e di Nicolò Fagioli, per i motivi che ben sappiamo, hanno indotto il football director ad avere le idee chiare su come muoversi per garantire alla squadra bianconera un successo immediato e nel tempo.

Un centrocampo solido

Per fortuna, la rosa di Massimiliano Allegri è ben fornita e composta da calciatori di alto livello. Se pensiamo alla linea mediana bianconera, infatti, ci sono giocatori del calibro di Rabiot, Locatelli, McKennie e tanti altri che ben stanno dimostrando in questa prima parte di stagione.

Ora però, giunti alla metà di gennaio e quindi al giro di boa della sessione di calciomercato invernale c’è chi ipotizza che ben presto possa mettere a segno un colpo per rinforzare proprio il centrocampo di Allegri.

Traorè vicinissimo al Napoli

Proprio un suo ex pupillo del passato sembra essere sul punto di ritornare in Italia ma non da lui. Parliamo di Hamed Junior Traorè, ex centrocampista del Sassuolo che attualmente milita in Premier League nel Bournemouth.

Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il forte giocatore potrebbe ben presto giungere a Napoli e firmare un contratto con la squadra di Aurelio De Laurentiis. Mazzarri, in questo modo, andrebbe a coprire l’assenza permanente di Elmas.