“Uno dei più grandi d’Europa”: Juventus, la firma è ufficiale | Euforia alle stelle

La rottura era già nell’aria da tempo, ma adesso arriva anche l’ufficialità: dalla Juventus al Bayern Monaco. Il trasferimento anticipa di qualche mese la fine del contratto.

Gli obiettivi di un club di calcio sono tutt’altro che semplici da perseguire. Ottenere i risultati richiesti richiede che tutta la società lavori all’unisono. Bisogna infatti remare tutti dalla stessa parte per mettere l’ambiente nelle condizioni adatte al successo.

Si tratta di un click che deve partire a monte, a livello dirigenziale. Qui, i manager e i responsabili sono tenuti a prendere decisioni concrete che abbiano un grosso impatto sul futuro del loro club. L’allenatore, da parte sua, ha lo scopo di mettere i calciatori nella condizione giusta per vincere.

Di certo, è qualcosa che è molto difficile da raggiungere, soprattutto in determinati contesti. La maggior parte delle squadre che si trovano al vertice da anni, però, devono lavorare ancora di più per mantenere adeguati i livelli raggiunti. Questo passa anche attraverso la selezione di persone capaci di portare la squadra a raggiungere i risultati richiesti.

Per questo motivo il calciomercato infiamma tanto l’immaginario e le speranze dei tifosi. Acquistare nuovi calciatori significa portare tra i propri tesserati una persona con un bagaglio di esperienze e di capacità tattiche e tecniche unico sulla scena.

Le occasioni di mercato

In questa fase diventa difficile strappare pezzi da novanta alle squadre avversarie. Tutti i dirigenti, quando vengono interpellati, tendono a sottolineare quanto sia importante sfruttare le occasioni che si vengono a creare in questo momento. È difficile, infatti, acquistare giocatori a prezzo pieno a gennaio.

Le occasioni, però, non mancano. Per sfruttarle ci vuole programmazione e controllo: bisogna monitorare con attenzione tutti gli scenari. Sono molti i contratti che sono in scadenza a fine anno, e le squadre preferiscono ottenere qualcosa adesso piuttosto che perdere i propri tesserati a parametro zero.

Arriva l’ufficialità: dalla Juventus al Bayern Monaco

Tra i tanti successi della Juventus, molti sono stati quelli ottenuti dalla squadre femminile negli ultimi anni. Nell’organico uno dei fulcri della difesa era certamente Linda Sembrant, la svedese classe ’87. Approdata a Torino nel 2019, ha collezionato 67 presenze condite da 7 reti.

Il contratto della Sembrant era in scadenza a giugno, ma il Bayern Monaco ha deciso di forzare la mano e portare in baviera la svedese già in questa finestra di mercato. Il trasferimento è ora ufficiale.