Giuseppe Sannino torna in panchina: esperienza in Libia per l’ex Palermo

Giuseppe Sannino riparte dalla Libia. L’ex allenatore del Palermo, che ha guidato i rosanero in due momenti distinti durante la stagione 2012/13, è stato infatti nominato nuovo tecnico dell’Al-Ahly Bengasi.

Per Sannino si tratta della sua seconda avventura nel campionato libico: nella stagione 2021/22 aveva già allenato l’Al-Ittihad Tripoli, prima di trasferirsi al Paradiso, club svizzero di terza divisione affrontato anche dal Palermo in una delle cinque amichevoli disputate durante il ritiro in Valle d’Aosta.

Dopo la recente parentesi con il Bellinzona, conclusa per fine contratto, Sannino coglie così l’occasione di rilanciarsi alla guida di una delle squadre più prestigiose della Libia.





