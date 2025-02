Gravina: “La riforma dei campionati è un’esigenza oggettiva”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto in conferenza stampa al termine del Consiglio Federale per affrontare temi particolarmente caldi quali la riforma dei campionati e la sostenibilità. Le parole di Gravina si collocano in un contesto nel quale diverse squadre, soprattutto di Serie C, come Taranto, Turris e Lucchese, rischiano di non finire il campionato a causa delle diverse emergenze economiche.

“La riforma dei campionati è un’esigenza oggettiva. Quando parliamo di sostenibilità essa richiede un progetto, non può essere una sostenibilità fine a sé stessa. Bisogna mettere mano a dei format che vanno a inficiare sullo stesso concetto di sostenibilità. Questo format denuncia delle lacune, ci dobbiamo interrogare su questo”, ha dichiarato Gravina.

Poi ha continuato così il suo intervento: “Il tema non è riduzione della Serie A da 20 a 18 squadre, la riforma sui format riguarda altre componenti. In alcuni campionati come la Serie B la quintultima è borderline tra playoff e playout, questo costringe le società ad avere degli oneri pazzeschi solo per il terrore di retrocedere in Serie C”





