Modena, Vulikic: “Cosenza da non sottovalutare, contro il Palermo ha fatto una buona gara”

Il nuovo difensore del Modena, Stipe Vulikic, ha parlato del Cosenza, che sarà avversario dei canarini nel prossimo turno di Serie B in programma domenica, 2 marzo alle ore 15:00

“Contro il Cosenza sarà la classica gara da non sottovalutare, hanno tanti problemi, ma contro il Palermo hanno fatto una buona prestazione – dice Vulikic -. Dobbiamo entrare in campo col giusto approccio per portare a casa i tre punti”. Il calciatore croato ha poi aggiunto: “Sono sicuro che possiamo fare il salto di qualità e arrivare a conquistare il nostro obiettivo che sono i play off”.

Nei calabresi sarà la prima volta del nuovo tecnico proveniente dalla primavera Nicola Belmonte, che ha preso il posto dell’esonerato Massimiliano Alvini, per il quale è stata fatale la sconfitta subita dal Palermo per 0 – 3 nell’ultima gara.





