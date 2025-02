Frosinone, Lucioni può tornare titolare: l’ultima volta fu in maglia rosanero

Fabio Lucioni può ritornare titolare 278 giorni dopo. Il difensore ex Palermo, adesso in forze al Frosinone, è tra i candidati per una maglia da titolare nella prossima gara che i ciociari giocheranno allo “Stirpe” sabato, 1 marzo alle ore 15:00 contro il Mantova.

Il trentasettenne non veste una maglia dal 1′ minuto in gare ufficiali dalla semifinale di ritorno dei playoff 2023/24 del campionato cadetto, quando il Palermo giocò in casa del Venezia, subendo una sconfitta per 2 – 1 che disse addio ai sogni dei rosanero di ritornare in Serie A.

Lucioni nella sua esperienza in Sicilia ha totalizzato 28 presenze con due reti all’attivo, ma la sua storia con il club di Viale del Fante è terminata a novembre del 2024 con la rescissione del contratto. Il centrale di Terni, dopo essere stato ai box per diverso tempo a causa di un problema all’anca, concordò infatti la risoluzione consensuale con l’ex ds De Sanctis, sancendo dunque la fine del rapporto con il Palermo.





